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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP,Instagram
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:35,

ABD'yi sarsan olayda korkunç gelişme!

Askeri üste cinsel tacize uğramıştı...

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ABD’de geçtiğimiz aylarda kaybolan bir kadın askerle ilgili haber ülkeyi ayağa kaldırdı.

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ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde görev yapan 20 yaşındaki uzman çavuş Vanessa Guillen nisan ayından beri kayıptı.

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Ailesi, Guillen'in kaybolmadan üç hafta önce annesine üs içerisinde cinsel tacize uğradığını ve başka bir uzman çavuş tarafından takip edildiğini söylediğini açıkladı.

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Açıklamada, Guillen'in korktuğunu belirttiği ancak annesinin ısrarla sormasına rağmen kendisini taciz eden kişinin kim olduğunu söylemediği ifade edildi.

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Geçtiğimiz aylarda kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen’in cesedi bulundu. Fort Hood askeri üssünde bulunan kalıntıların Nisan ayındaki askeri üste kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'e ait olduğu doğrulandı.

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Cinayet, ABD'nin en büyük askeri üslerinden birinde işlenmesi ve Guillen'in ölümünden önce bir başka asker hakkında cinsel tacize uğradığını iddia etmesi nedeniyle ülkede gündem oluşturdu.

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Vanassa Guillen'in bulunması için ailesi ve yakınları aylardır üssün yakınlarında toplanıyor ve seslerinin duyulmasına çabalıyorlardı.

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New York Times'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki Uzman Çavuş Vanessa Guillen en son 22 Nisan'da Teksas'taki Fort Hood'da görüldü. Cuma günü Vanessa'nın büyük kardeşi Marya Guillen ordudan, Haziran sonunda bulunan kemik, saç ve diğer kalıntıların kız kardeşine ait olduğunu doğrulayan bir telefon aldı.

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Sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla askeri görevdeyken cinsel tacize uğrayanlar yaşadıklarını anlatırken, konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması için kampanyalar başlatıldı.

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Cinayetle ilgili yapılan ilk değerlendirmeler, Guillen'in çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin parçalara ayrıldığını ortaya koydu.

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Guillen ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD basınına yaptığı açıklamada, genç kadının kimliğinin diş kayıtlarından tespit edilemediğini ve kimlik tespiti için örneklerin başka bir eyalete gönderilmesi gerektiğini söyledi.

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Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktıkça Guillen'in korktuğunu belirttiği ancak annesinin ısrarla sormasına rağmen kendisini taciz eden kişinin kim olduğunu söylemediği ifade edildi.

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Soruşturmada, Guillen'in 20 yaşındaki uzman çavuş Aaron Robinson tarafından üs içerisinde bir çekiçle kafasına defalarca vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

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Fort Hood üssünden 30 Haziran'da kaçtığı belirlenen Robinson'ın intihar ettiği açıklandı.

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Olayla ilgili olarak Robinson'ın 22 yaşındaki kız arkadaşı Cecily Aguilar, delil karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Aguilar verdiği ifadede, Robinson'ın kendisini 22 Nisan'da aradığını ve bir kadın askerin kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediğini aktardı.

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Savcılık'tan yapılan açıklamada, Guillen'in kaybolmasıyla ilgili ordu içinde açılan soruşturma kapsamında hem Robinson'ın hem de Aguilar'ın ifadesinin alındığını ancak olayla bağlantıları olmadığına hükmedildiği belirtildi.

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Cinayet, ABD'de büyük bir infiale yol açtı. Senatör Kirsten Gillibrand ve Temsilciler Meclisi Üyesi Kaclie Speier, olayla ilgili Savunma Bakanlığı müfettişlerinin devreye girmesi ve soruşturma açması çağrısı yaptı.

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Ayrıca, Kongre nezdinde de ordu içinde kadınları hedef alan cinsel tacizlerle ilgili soruşturma açılması istendi. Ordu içindeki cinsel tacizlerin engellenmesi ve bildirilmesine yönelik düzenlemelerin değiştirilmesi talebiyle protesto gösterileri düzenlendi.

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Guillen'in ablası Lupe Guillen, sosyal medyada "#IAmVanessaGuillen" etiketini başlatarak, insanlardan orduda uğradıkları tacizleri anlatmalarını istedi. Aile avukatı Khawam da, Guillen'in başına gelenin münferit bir olay olmadığını öne sürdü.

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Sosyal medyada düzenlenen kampanyada tüm dünyadan binlerce kadın cinayetle ilgili paylaşım yaparken 'Vanessa Guillen İçin Adalet' taleplerini dile getirdi.

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Aile, Kongre'nin orduda cinsel taciz ve saldırıların bildirilmesiyle ilgili prosedürleri değiştiren yeni bir yasal düzenlemeye gitmesini istiyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı yıllık raporda, 2019 yılında bildirilen cinsel taciz vaka sayısının 1000 asker başına 5,5 olduğu belirtildi.

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