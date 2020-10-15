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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:37 | 

ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? Son araştırma: Biden Trump'ın 10 puan önünde

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye de değişecek. Analistler, başkanlık seçimleri öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor. Peki ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? İşte ABD seçimi öncesinde son bilgiler

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ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine üç hafta kala anketlerdeki son durum Demokrat aday Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösterirken, gözler seçimlerin kaderini büyük oranda belirleyecek kritik eyaletlere çevrildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" bir seçim süreci yaşanan ABD'de, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

2ABDde başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trumpın 10 puan önünde
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ABD'de başkanlık seçimlerine 3 hafta kala anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde

Analistler, başkanlık seçimleri öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine üç hafta kala anketlerdeki son durum Demokrat aday Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösterirken, gözler seçimlerin kaderini büyük oranda belirleyecek kritik eyaletlere çevrildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" bir seçim süreci yaşanan ABD'de, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken, 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'in ulusal bazdaki hemen tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden yarışı Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

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Trump'ın Kovid-19'a yakalanması anketlere yansıdı

Biden'ın Trump'la arayı çift hanelere kadar açmasında ABD Başkanı'nın Kovid-19'a yakalanması da etkili oldu.

Trump'ın hastalandıktan ve hastaneden çıktıktan sonra yaptığı "Kovid-19'dan korkmayın" minvalindeki açıklamaları, virüsten dolayı 220 binden fazla can kaybının yaşandığı ABD'de bazı seçmen grupları arasında tepkiye yol açtı.

Trump 1 Temmuz'da Joe Biden ile arasındaki fark 9,4 puan iken ivme kazanmış ve Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu duyurduğu 2 Ekim'e kadar farkı 7,4 puana indirmişti.

Ancak 2 Ekim'den sonra bu fark hızla açılarak, Biden'ın 10,6 puan öne geçmesiyle sonuçlandı.

En çok oyu alan değil, 270 delegeye ulaşan başkan oluyor

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

2016 yılındaki son seçimleri kazanan Trump 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

Seçimin kaderini "salıncak eyaletler" belirliyor

Öte yandan her ne kadar ulusal anketlerde Biden arayı açmış görülse de ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında gidip geldikleri için "swing (salıncak)" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

ABD'de başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette, 2020 seçimlerinde oyun belirleyici en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

Demokrat aday Biden, Pennsylvania'da 1 Temmuz'da 7 puan öndeyken, şu anda da Trump'a karşı aynı orandaki avantajını sürdürüyor.

Florida'da ise 1 Temmuz'da Biden 6,4 puan öndeyken, Trump son dönemde ivme kazanarak farkı 3,7 puan seviyesine indirmeyi başardı.

Diğer salıncak eyaletler arasındaki Wisconsin'de 1 Temmuz'da 6,5 puan önde olan Biden şu anda 5,5 puan önde görünürken, Michigan'da 1 Temmuz'da 7,5 puan önde olan Demokrat aday şu anda 6,7 puan önde gidiyor.

Yarışın en başa baş gittiği salıncak eyaletlerin başında ise Kuzey Carolina geliyor. Trump'ın zaman zaman öne geçtiği eyalette, 1 Temmuz'da 3 puan önde olan Biden şu anda sadece 1,4 puan ile öne geçmiş durumda.

Arizona'da ise 1 Temmuz'da Biden 4,2 puan önde görünürken, şu anda aradaki fark 2,7 puan seviyesine geriledi.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında seçimlerin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletteki anketlere göre iki rakibin birbirine yakın oranlar yakaladığı gözlemleniyor.

Anketler 2016'da salıncak eyaletlerde yanıldı

12 Ekim 2016 tarihli anketlere bakıldığında salıncak eyaletlerin hepsinde yarışı Clinton önde götürürken, 8 Kasım gecesi 6 eyaletin de kazananı Trump oldu.

Clinton 12 Ekim 2016'da Michigan'da 9 puan, Wisconsin'de 6,7 puan, Pennsylvania'da 8,7 puan, Kuzey Carolina'da 2,6 puan, Arizona'da 1 puan, Florida'da ise 2,7 puanla yarışı önde götürüyordu.

Anketler seçimlere ilişkin ne kadar fikir veriyor?

ABD'de özellikle 2016 seçimlerinin ardından anketlerin güvenilirliği ve seçimler hakkında ne derece fikir verdiği de tartışmaya açıldı.

13 Ekim 2016 tarihinde ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 7,1 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önde olduğu gözüküyordu.

Ancak 8 Kasım gecesi açıklanan sonuçlarda sandıklardan "sürpriz" bir sonuç çıktı ve Trump kritik eyaletleri elde ederek başkanlık koltuğuna oturdu.

Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın Clinton'ı 10 bin 704 oy ile geçmesi bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

2016'daki tabloya atıf yapan analistler, seçim öncesindeki anketlerde Biden önde olsa da ülkedeki seçim sistemi dolayısıyla 3 Kasım'daki sonucun farklı olabileceği uyarısında bulunuyor.

Anketlerin yetersiz, taraflı ya da eksik olduğunu savunan bazı uzmanlar, Trump yanlılarının genellikle "toplumsal baskı" nedeniyle anketlerde Trump'ı ya da Cumhuriyetçi Parti'yi desteklediğini söyleyemediğini ileri sürüyor.

Öte yandan, ABD'deki anketlerin önemli bölümü halen ev telefonları üzerinden yapılırken, bu anketlerin doğru sonuçlar vermediği savunuluyor.

İnternet üzerinden yapılan anketlerin de seçim sonuçlarını ne ölçüde yansıtacağına ilişkin şüpheler, kamuoyundaki anket tartışmalarının bir diğer boyutunu oluşturuyor.

ABD'de sandığa gitme oranı düşük

255 milyon civarında seçmene sahip olan ABD'de sandığa gitme oranı genellikle yüzde 55 bandında oluyor.

Dolayısıyla halkın yüzde kaçının hangi adayı desteklediğinden ziyade, hangi partinin seçmeninin daha çok sandığa gittiği de seçim sonuçlarında belirleyici rol oynuyor.

4ABDde 3 Kasımda sadece başkan değil, Kongrenin yeni düzeni de belirlenecek
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ABD'de 3 Kasım'da sadece başkan değil, Kongrenin yeni düzeni de belirlenecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye de değişecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, ülkenin yeni başkanının kim olacağı sorusu öne çıkarken, aynı zamanda Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Amerikan halkı, 3 Kasım'da hem ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında bir seçim yapacak hem de ABD Kongresinin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoda görev yapacak isimleri belirleyecek.

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Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına göreve seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Kongrede mevcut parti dağılımı nasıl?

Mevcut sistemde, "bölünmüş Kongre" ile yönetilen ABD'de, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi, 2018'deki ara seçimlerde Demokratların çoğunluğuna geçmişti.

Mecliste 232 Demokrat, 197 Cumhuriyetçi ve 1 Liberteryan vekil bulunurken, 5 koltuk ise çeşitli nedenlerle boş durumda.

Federal göreve gelecek kişilerin nihai onayını veren 100 sandalyeli Senatoda ise şu anda çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Senatoda Cumhuriyetçilerin 53 koltuğu, Demokratların 45 koltuğu, Demokratlarla hareket eden bağımsızların da 2 koltuğu bulunuyor.

Senatonun Cumhuriyetçilerin elinde bulunması, görevindeki 4 yılı boyunca Trump'a birçok adayının onaylanması sürecinde kolaylık sağlarken; geçen şubat ayında Trump'ı hakkındaki azil soruşturmasından aklayan da yine Senato oldu.

Temsilciler Meclisi Demokratlara yakın, Senatoda kafa kafaya rekabet varABD'nin önemli siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'te (RCP) yer alan son anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Senatoda ise iki parti arasında kıyasıya bir yarış öne çıkıyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratların şu anda 214 sandalyeyi ellerinde tutacakları, Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen sandalye sayısının ise 187 civarında gözüküyor.

Geriye kalan 34 sandalye içinse her iki parti arasındaki rekabetin halen sürdüğü ifade ediliyor.

Kararsızların son günlerdeki tercihleri, bu sandalyelerin akıbetini büyük oranda belirleyecek.

Senatoda başa baş yarış sürüyor

Öte yandan seçimlerde 12 Demokrat senatör ve 23 Cumhuriyetçi senatörün koltuğu için de seçmenler oy kullanacak.

RCP'teki anketlerin ortalamasına göre, Demokratların Senatoda en az 47 koltuğu, Cumhuriyetçilerin ise 46 koltuğu kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 7 koltuğun kaderi ise Senatoda çoğunluğun kimin elinde olacağını belirleyecek. Söz konusu 7 koltuk için Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Montana, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde iki partinin senatör adayları arasında başa baş giden bir yarış göze çarpıyor.

Senato yarışında kıyasıya mücadele eden önemli isimlerden birisi de Türkiye ile ilişkilerde de gündeme gelen Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham. 2002'den bu yana senatörlük görevini üstlenen Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison ile eşit bir yarış götürüyor.

Rekor sayıda kadın, Temsilciler Meclisine talip

Rutgers Üniversitesi Amerikan Kadın ve Siyaset Merkezinin yaptığı bir araştırma, ülkede bugüne kadar rekor sayıda kadının Temsilciler Meclisi üyeliği için yarıştığını ortaya koydu.

Merkezin araştırmasına göre, 204'ü Demokrat, 94'ü ise Cumhuriyetçi olmak üzere 298 kadın, bu yılki seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi olmak için yarışıyor.

2018'deki ara seçimleri kazanarak, Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın vekilleri olan Ilhan Omar ve Rashida Tlaib yeniden aday olurken, New Jersey'in Amerikan Kongresi için ilk Müslüman kadın adayı da 27 yaşındaki Amani Al Khatathbeh oldu.

Kongredeki dengeler ve muhtemel senaryolar

Amerikan toplumunun Trump ile Biden arasında ciddi şekilde bölündüğü bir dönemde yapılacak Kongre seçimlerinden çıkacak sonuç, Oval Ofis'te kimin oturacağına da bağlı olarak, ülkenin gidişatını önemli ölçüde belirleyecek.

3 Kasım'daki seçimlerden bugünkü gibi bir tablonun çıkması durumunda, mevcut siyasi atmosferin ve gerginliğin 4 yıl daha devam etmesi bekleniyor.

Trump'ın seçimleri kazanması ancak Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda çoğunluğu sağlamaları halinde Trump'ın kalan 4 yılının oldukça zor geçeceği açık bir durum.

Diğer yandan Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanması ancak Cumhuriyetçilerin Senatodaki çoğunluklarını korumaları halinde de Demokratların iyice güçlendiği ancak Senato özelinde büyük siyasi kavgaların yaşanacağı yorumları yapılıyor.

Hem Biden'ın başkanlık seçimlerini kazandığı hem de Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu sağladıkları bir senaryoda ise Trump dönemine ait tüm izlerin silinebileceği, yepyeni bir dönemin başlayacağı analizleri öne çıkıyor.

6Biden, bağışlarda Trumpı geride bıraktı
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Biden, bağışlarda Trump'ı geride bıraktı

ABD'de seçimlere 1 aydan az süre kala anketlerde önde görünen Demokrat aday Joe Biden, yaklaşık 708,5 milyon dolar bağış toplarken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a verilen mali destek 595 milyon dolar oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerine 1 aydan az süre kala Demokrat aday Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında topladığı bağışlarla Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Ülkede 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri'ne kısa zaman kalmasıyla artan heyecan, adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlara da yansıdı.

Söz konusu bağışlar adayların seçim kampanyalarının finansmanında önemli rol oynarken, seçim anketlerinde önde görünen Demokrat Parti adayı, eski Başkan Yardımcısı Biden, topladığı bağışlarla Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın önüne geçti.

72020 seçimleri için toplanan bağışlar 3 milyon doları aştı
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2020 seçimleri için toplanan bağışlar 3 milyon doları aştı

AA muhabirinin Washington merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu Center for Responsive Politics'in son verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 seçimleri için yapılan bağışların toplam tutarı 3 milyon doları aştı.

Demokrat Parti'nin adayı Biden'ın seçim kampanyası için bu zamana kadar 708,5 milyon dolarlık bağış yapılırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump için yapılan bağışlar 595 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Biden'ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Demokrat ve liberal gruplar Biden'a toplamda 81,1 milyon dolar bağışta bulundu. Emekliler ise 53,9 milyon dolarlık bağışla Biden'a en çok mali desteği veren ikinci grup oldu.

İş dünyası da Biden'dan mali desteği esirgemedi. Borsa ve yatırım çevrelerinin Biden'ın seçim kampanyasına yaptığı bağışların tutarı 51 milyon doları geçti. Ayrıca, hukuk, eğitim, emlak, kamu, sağlık ve medya sektörlerinden de Biden'ın kampanyasına finansman desteği sağlandı.

Biden'a en fazla bağış California'dan geldi

Ülkede Biden'a en fazla bağışın yapıldığı eyalet California oldu. Demokrat adaya yapılan bağışların yüzde 20,6'sı California'dan, yüzde 13,3'ü New York'tan, yüzde 8,1'i Washington DC'den, yüzde 5,8'i Massachusetts'ten ve yüzde 52,2'si diğer eyaletlerden geldi.

Biden'ın seçim kampanyasına bağışta bulunanların demografik özelliği incelendiğinde, Demokrat Parti'nin adayına mali destek verenlerin yüzde 53,8'ini erkekler, yüzde 46,2'sini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Öte yandan, Biden'ın kampanyasına sunulan katkının yüzde 37'den fazlasını 200 doların altındaki bağışlar oluşturdu.

Emekliler, Trump'ı bağışlarla destekledi

Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti. Emekliler, Trump'ın seçim kampanyası için toplam 127,7 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Emeklilerin ardından Trump'a en çok bağış desteği sağlayanlar 35,6 milyon dolarla Cumhuriyetçi ve muhafazakar siyasi gruplar oldu. Başkan olmadan önce emlak sektöründe faaliyet gösteren Trump'ı mali açıdan en çok destekleyen üçüncü grup ise 16,7 milyon dolarla emlak sektöründen bağışçılar oldu.

Finans, enerji, borsa ve yatırım ile iş çevreleri de Trump'ın seçim kampanyasına katkıda bulunan diğer gruplar arasında yer aldı.

Trump'ın bağışçılarının yüzde 62,7'si erkek

ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump'a en fazla bağışın yapıldığı eyalet Texas oldu. Trump için yapılan bağışların yüzde 12,1'i Texas'tan, yüzde 11,6'sı California'dan, yüzde 11,6'sı Florida'dan, yüzde 5,9'u Virginia'dan ve yüzde 58,7'si diğer eyaletlerden geldi.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın bağışçıları arasında erkeklerin yoğunlukta olduğu görüldü. Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapanların yüzde 62,7'sini erkekler, yüzde 37,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Trump'a yapılan bağışların yüzde 52,8'i 200 doların altındaki bireysel bağışlardan oluştu.

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