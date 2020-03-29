EBA Akademik Destek nedir? EBA Akademik Destek sistemine giriş nasıl yapılır?

EBA AKADEMİK DESTEK SİSTEMİNE GİRİŞ Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.



Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.



Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.



Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.



MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.