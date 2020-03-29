EBA Akademik Destek nedir? EBA Akademik Destek sistemine giriş nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu EBA'da, 11. ve 12. sınıflar için EBA Akademik Destek programı geliştirildi. EBA Akademik Destek programından faydalanmak isteyen öğrencilerin sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Peki, EBA Akademik Destek nedir? EBA Akademik Destek sistemine giriş nasıl yapılır?
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EBA Akademik Destek programı; yeni nesil sorularla onlarca kaynak kitap barındıran, öğrencinin ihtiyacına yönelik akıllı yönlendirme yapan bir sistem.
EBA Akademik Destek ile öğrencilerin tercih listesi ve mevcut seviyesi göz önünde bulundurularak, hangi konuyu ne kadar çalışmaları gerektiğini planlayan özel bir program hazırlandı. Program sayesinde öğrencilerin, kişiselleştirilmiş yol haritalarıyla çalışmalarına imkân sağlanıyor.
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Detaylı konu anlatım videoları, örnek sorular, çözüm videoları, testler ile önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin her birini EBA Akademik Destek'te bulabilmek mümkün.
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Öğrencilerin performanslarını sürekli izleyerek eksik oldukları konuları anında tespit eden ve akıllı öneri sistemi sayesinde öğrencilere özel eksik giderme listeleri ile testler öneren, onların tüm konuları baştan sona tekrar çalışmalarına gerek kalmadan, öğrenciyi doğrudan, ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunuyor.
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EBA AKADEMİK DESTEK SİSTEMİNE GİRİŞ
Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.