A101, ŞOK, BİM marketleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri

Kısmi kapanma genelgesinin açıklanmasıyla birlikte BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri de yeniden değişti. Alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlar tarafından alışveriş yapılan A101, BİM, ŞOK marketlerinin kaçta açıldığı, kaça kadar açık olduğu merak konusu oldu. Peki, A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık, kaçta açılıyor? İşte, BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde koronavirüs pandemisi kapsamında yeni tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında ŞOK, BİM, A101 marketlerinin çalışma saatleri de değişikliğe uğradı. Peki, genelgeye göre, ŞOK, A101, BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2
BİM, ŞOK, A101 HAFTA İÇİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Kısmi kapanma genelgesinde yer alan bilgilere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.”
3
Bu durumda BİM, ŞOK, A101 gibi zincir marketler hafta içi saat 10:00’da açılacaklar ve en fazla 18:00’e kadar açık kalabilecekler.
İstanbul'da ise zincir marketlerin kapanma saati 17:30 olarak belirlendi. Sonuç olarak, İstanbul'da BİM, A101, ŞOK gibi marketler hafta içi de 17:30'da kapatacaklar.
4
BİM, ŞOK, A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Genelgeye göre, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”
Genelgeden de anlaşılacağı üzere, bugünden itibaren hafta sonları BİM A101, ŞOK marketleri dahil olmak üzere tüm marketler 10:00- 17:00 saatleri arasında açık olacaklar.