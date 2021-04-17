A101, ŞOK, BİM marketleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri

BİM, ŞOK, A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ Genelgeye göre, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”



Genelgeden de anlaşılacağı üzere, bugünden itibaren hafta sonları BİM A101, ŞOK marketleri dahil olmak üzere tüm marketler 10:00- 17:00 saatleri arasında açık olacaklar.