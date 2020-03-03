A101 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var?

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101'de bu hafta; Cep telefonu, Smart TV, Buzdolabı gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra pek çok mutfak gereci ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çiçek ve hediyelik ürünler de bulunuyor.