A101 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından A101, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden, tekstile pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 5 Mart gününden itibaren A101 mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. Peki, A101'de bu hafta neler var? A101'in bu haftaki aktüel ürünleri neler?
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A101, 5 Mart'tan itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta A101'de teknolojik ürünlerin yanı sıra pek çok farklı kategoriden ürünler olacak. İşte, A101 aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...
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Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101'de bu hafta; Cep telefonu, Smart TV, Buzdolabı gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra pek çok mutfak gereci ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çiçek ve hediyelik ürünler de bulunuyor.