97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 yılında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının tarihlerini açıkladı. Bu yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı şubat ayında yapıldı. Yılın ikinci sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek.
Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.
Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.