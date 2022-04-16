Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 TAKVİMİ

#ÖGG#ÖGG Ne Zaman#ÖGG Sınavı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI takvimi ile 2022 ÖGG sınavı tarihleri paylaşılmıştı. 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, 97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 TAKVİMİ

1/497. ÖGG ne zaman, ayın kaçında 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir İşte 2022 TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 yılında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının tarihlerini açıkladı.  Bu yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı şubat ayında yapıldı. Yılın ikinci sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek. 

2/497. ÖGG ne zaman, ayın kaçında 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir İşte 2022 TAKVİMİ

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.

3/497. ÖGG ne zaman, ayın kaçında 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir İşte 2022 TAKVİMİ

Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

4/497. ÖGG ne zaman, ayın kaçında 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir İşte 2022 TAKVİMİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖGG#ÖGG Ne Zaman#ÖGG Sınavı