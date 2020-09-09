9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ bilet sorgulama ve sonuç ekranı Millipiyangoonline'da
9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişi, Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak gerçekleştirildi. Çekilişin ardından şans oyunu meraklılarının gözü Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama sayfası.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 9 Eylül Milli Piyango çekilişi bugün saat 15.30'de başladı. Çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranı üzerinden ilan edildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 617366 oldu. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 617366 oldu. Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30’da başladı, büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 17:30'da yapıldı.
3
Abone Ol
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
4
Abone Ol
Milli Piyango nasıl oynanır?
Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.
5
Abone Ol
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.