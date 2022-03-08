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8 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Süper Loto#Sisal Şans#Millipiyangoonline

Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Sisal Şans tarafından 8 Mart Süper Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Düzenlenen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 23.822.555,04 TL devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan Süper Loto sonucu ikramiye sorgulamaları online gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 8 Mart Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/38 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

8 Mart Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da canlı çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edildi. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/38 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam 23.822.555,04 TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Millipiyangoonline