65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkma izni ne zaman? Bayramda sokağa çıkma izni saat kaça kadar?
65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkma izni hafta başından bu yana merakla bekleniyordu. Normalleşme takviminin uygulamaya koyulmasıyla birlikte 65 yaş üstü haftalar sonra dışarı çıkmaya başlamıştı. 0-14 ve 15-20 yaş arası gibi 65 yaş üstü grubuna giren vatandaşlar da genelgede belirlenen şartlar ve tarihler doğrultusunda sokağa çıkmaya devam ediyor. Peki, 65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkma izni ne zaman? Bayramda sokağa çıkma izni saat kaça kadar?
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Bir haftadır sokak yüzü görmeyen 65 yaş üstü ve kronik hastaların beklediği gün geldi çattı. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması arefe günü olan 23 Mayıs'ta başladı. Ancak bayram boyunca tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma yasağında bazı kesimler istisnai dışında tutuldu. Corona virüsü sebebiyle en riskli yaş grubunda olan 65 yaş üstü, kronik hastalıkları olan ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Aylar sonra yasak grubunda olanlar için yasaklara esneklik getirildi ve belirlenen tarihlerde sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Peki, 65 yaş üstüne ve kronik hastalara sokağa çıkma izni başladı mı? Sokağa çıkma izni saat kaça kadar?
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65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkma izni ne zaman?
Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri dışarı çıkabilecek.
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Kararlara uymayanlara kanuni işlem uygulanacak
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda normalleşme takvimi ve süreçle ilgili bir soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bayramda sokağa çıkma yasağının ihtimaller dahilinde olduğunu belirten Kalın, kabine toplantısından sonra normalleşme takviminin bazı bölümlerinin açıklanabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı’nın geçen haftaki Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a normalleşme takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesine ilişkin bir görev verdiğini söyleyen Kalın, şunları anlattı:
"Biraz önce de Cumhurbaşkanımızla beraberdik. Fuat Oktay Bey, çalışmanın son halini vermek üzere olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız da pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili son değerlendirmeleri yapacaklar. Uygun görülmesi halinde bu takvimin belli bölümleri açıklanabilir. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu bütün bakanlıklarımız ve sektörler arasında tam bir eş güdüm ve koordinasyonla yapılması gereken bir şey. Bu işin kurumlararası koordinasyon ayağı ama en az bunun kadar en önemli bir diğer konu da Bilim Kurulu'nun bu konudaki görüş ve kanaati. Çünkü burada önceliğimiz insanımızın sağlığı. Salgının durdurulması, yayılmanın önlenmesi. Bir kademeli olarak esnetme dönemine yani normalleşme sürecine geçtiğinde, ikinci br dalganın gelmemesi için de gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bunun için Bilim Kurulu'nun görüşü son derece önemli. Yönlendirici değerlendirmeler, kanaatler oradan gelecek ama nihai olarak tabii ki siyasi idare oturacak, bununla ilgili bir karar verecek. Önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu eğer bir karara bağlanırsa Cumhurbaşkanımız pazartesi günü millete sesleniş konuşmasında açıklayabilir."