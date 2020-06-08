65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma izni ne zaman? Yasak kaldırıldı mı?

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Koca şunları söyledi;



Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.



İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.