65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma izni ne zaman? Yasak kaldırıldı mı?
65 yaş üstü soka çıkma yasağı kaldırıldı mı? Normalleşme sürecinde devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığını bulunanlar haftanın belli gün ve saatlerde sokağa çıkma izine tabi tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılmasıyla ilgili çalışma üzerinde durduğu gündeme geldi. İşte, ayrıntılar...
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Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş üzeri vatandaşların izin günlerinin iki güne çıkarılmasının geçen haftaki MYK toplantısında üzerinde durulduğu son gelişmeler arasında yer aldı. Konuyla ilgili geçen hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur." dedi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izniyle ilgili detaylar.
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İZİN GÜNLERİ UZAYACAK MI?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
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Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
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FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Koca şunları söyledi;
Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.
İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.
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Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur.
Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.