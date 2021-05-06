65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Alınan karara göre, emekliler tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri alabilecekler. Tam kapanma döneminden önce alınan karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmedi. Tam kapanma sonrasında da bu yaş grupları için kısıtlamanın sürmesi bekleniyor.