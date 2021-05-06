65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri: 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Kısıtlama süresince emekliler en yakın banka ve ATM'lerden maaşlarını çekebilecek. 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı devam ederken, gözler 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihe çevrildi. İşte, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Alınan karara göre, emekliler tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri alabilecekler. Tam kapanma döneminden önce alınan karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmedi. Tam kapanma sonrasında da bu yaş grupları için kısıtlamanın sürmesi bekleniyor.
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18 YAŞ ALTI ve 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs risk grubunda bulunan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Vaka sayılarının düşmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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İZİN SAATLERİ
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.
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Hafta içi 65 yaş ve üzerindeki kişiler 10.00-14.00, 18 yaş altındaki kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
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SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
Daha önce yayınlanan genelgede, "18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler." ifadesi kullanılmıştı. Ancak tam kapanma döneminde seyahat kısıtlaması değişiklik gösterebilir.