65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Corona virüsü tedbirleri kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara risk grubunda olmalarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kademeli olarak başlayan normalleşme adımlarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni düzenlemeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü haftanın her günü belli saatlerde sokağa çıkabilecek. İşte, ayrıntılar.
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Bazı illerde giriş çıkış yasağının getirilmesinin ardından gözler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına çevrildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasındaki son durum gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının durumu merak ediliyordu. 9 Haziran Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nda Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı:
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65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.