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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 02:30 | 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü izin saatleri ve kısıtlama detayları

65 yaş üstü seyahat yasağı olan iller değişti. 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, kırmızı renkli illerde de sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günü uygulanacağı belirtildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı daha önce alınan karara göre düşük ve orta riskli illerde kaldırılmıştı. Gözler şimdi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? sorusunun yanıtında. İşte, 65 yaş üstü izin saatleri ve kısıtlama detayları.

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65 yaş üstü izin saatleri İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır." ifadesini kullandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda yer aldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmişti.

265 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan daha önceli genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.

3

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5

SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

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