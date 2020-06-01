65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman hangi günler? Yaşlıların sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Corona virüsünde normalleşme adımları devam ediyor. Bu kapsamda bir çok adım atılırken, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri belli saat aralıkları dahilinde devam ediyor. En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.