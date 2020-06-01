65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman hangi günler? Yaşlıların sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Corona virüsü vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber başlayan ikinci normalleşme sürecinde, sokağa çıkma kısıtlamaları ve seyahat yasakları 1 Haziran'da sona erdi. Yeni alınan kararlar hayata geçerken, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma izinleri pazar günü belli saat aralığında gerçekleşiyor. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. İşte, '65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman hangi günler?' sorusunun yanıtı.
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Corona virüsünde normalleşme adımları devam ediyor. Bu kapsamda bir çok adım atılırken, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri belli saat aralıkları dahilinde devam ediyor. En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler.
Bu hafta sonu da 65 yaş üzerindeki vatandaşların, yeni bir değişiklik yapılmazsa 7 Haziran Pazar günü sokağa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri haberlerimizde paylaşacağız.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BİTECEK?
En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.
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Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.
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uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.