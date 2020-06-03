65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının biteceği tarih merak ediliyor: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının biteceği tarih 1 Haziran kararlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Corona virüsü sebebiyle en tehlikeli yaş grubu olarak gösterilen 65 yaş üstü için bir süredir sokağa çıkma izni uygulanıyor. Peki, bu hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte Cumhurbaşkanı'nın 65 yaş üstü grubu için yaptığı açıklama...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1 Haziran’da birçok normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş gruplarıyla ilgili kısıtlamalara da değinmiş, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirmişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının biteceği net tarih ise açıklanmadı.
2
Abone Ol
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek."
3
Abone Ol
Yani 65 yaş üstü vatandaşları 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.
Ayrıca 1 Haziran'dan sonra işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.
4
Abone Ol
60 yaş ve üzerinde olanlar için idari izin devam ediyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.