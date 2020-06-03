65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının biteceği tarih merak ediliyor: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

60 yaş ve üzerinde olanlar için idari izin devam ediyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.