65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?
Geçtiğimiz hafta alınan kararlar neticesinde alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma izni için yeni bir gelişme meydana geldi. 17 Mayıs Pazar günü belirlenen saatler aralığında dışarı çıkabilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar için açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması nedeniyle saatler konusunda yeni bir karar aldı. Kronik hastalığı olan kişileri de ilgilendiren bu karar, kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? İşte, 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak sorusunun cevabı ve bazı detaylar
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65 yaş üstü sokağa çıkma izni, normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçmesiyle gündeme geldi. 11 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların bu hafta belli bir gün sokağa çıkabileceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sıcak hava uyarısının ardından ise yaşlıların sokağa çıkma saati son dakika değiştirildi. Bu kapsamda yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaşlılara sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilecek? sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar haftada bir gün sokağa çıkma iznine tabi olacaklar. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilenler...
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaşlıların sokağa çıkma izniyle ilgili, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" ifadeleri kullanıldı.