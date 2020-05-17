65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni, normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçmesiyle gündeme geldi. 11 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların bu hafta belli bir gün sokağa çıkabileceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sıcak hava uyarısının ardından ise yaşlıların sokağa çıkma saati son dakika değiştirildi. Bu kapsamda yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaşlılara sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ



Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilecek? sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar haftada bir gün sokağa çıkma iznine tabi olacaklar. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilenler...