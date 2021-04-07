55 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Pek çok kişi şimdi 55 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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Türkiye'de toplam 17.923.000 vatandaşa aşı uygulandı. Henüz aşı olmayan yaş ve meslek gruplarındaki vatandaşlarda, sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, 55 yaş üstü aşılama hakkında merak edilenler...
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55 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
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Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.
Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.
Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.