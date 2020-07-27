4 yıllık Eşit Ağırlık (EA) bölümler taban puanları 2020! ÖSYM 4 yıllık EA bölümler başarı sıralaması!
4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile araştırılmaya devam ediliyor. Sınava Eşit Ağırlık alanından giren ve YKS 2020 sonuçları kapsamında puanlarını elde eden pek çok aday, 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümler kapsamında hangi bölümleri tercih edebileceğini tercih robotu üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 4 yıllık eşit ağırlık bölümler için taban puanları ve başarı sıralaması neler oldu? İşte, 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümler için taban puanları ve başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiler
4 yılık eşit ağırlık bölümler taban puanları ve kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları ile birlikte tercih robotu üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından eşit ağırlık bölümden sınava giren öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan eşit ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler, tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek. İşte, eşit ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler listesi
EŞİT AĞIRLIK (EA) PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER
Eşit Ağırlık puanı ile alan 4 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.
Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "EA" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm Eşit Ağırlık bölümler listelenecektir.
Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre Eşit Ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.
4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Ü. Hukuk Ücretsiz 89- 526.319 Koç Ü. Hukuk Burslu 110- 523.043 Ihsan Dogramaci Bilkent Ü. Hukuk Burslu 125- 521.012 Koç Ü. Ekonomi Burslu 171- 514.981 Koç Ü. Isletme Burslu 237- 510.67 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Hukuk Burslu 398- 501.192 Koç Ü. Uluslararasi Iliskiler Burslu 461- 498.492 Bogaziçi Ü. Isletme Ücretsiz 542- 494.835 Yeditepe Ü. Hukuk Burslu 595- 493.108 Bogaziçi Ü. Iktisat Ücretsiz 749- 488.2
|Galatasaray Ü.
|Hukuk
|Ücretsiz
|89-
|526.319
|Koç Ü.
|Hukuk
|Burslu
|110-
|523.043
|Ihsan Dogramaci Bilkent Ü.
|Hukuk
|Burslu
|125-
|521.012
|Koç Ü.
|Ekonomi
|Burslu
|171-
|514.981
|Koç Ü.
|Isletme
|Burslu
|237-
|510.67
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü.
|Hukuk
|Burslu
|398-
|501.192
|Koç Ü.
|Uluslararasi Iliskiler
|Burslu
|461-
|498.492
|Bogaziçi Ü.
|Isletme
|Ücretsiz
|542-
|494.835
|Yeditepe Ü.
|Hukuk
|Burslu
|595-
|493.108
|Bogaziçi Ü.
|Iktisat
|Ücretsiz
|749-
|488.2