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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 15:03,

4 yıllık Eşit Ağırlık (EA) bölümler taban puanları 2020! ÖSYM 4 yıllık EA bölümler başarı sıralaması!

4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile araştırılmaya devam ediliyor. Sınava Eşit Ağırlık alanından giren ve YKS 2020 sonuçları kapsamında puanlarını elde eden pek çok aday, 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümler kapsamında hangi bölümleri tercih edebileceğini tercih robotu üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 4 yıllık eşit ağırlık bölümler için taban puanları ve başarı sıralaması neler oldu? İşte, 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümler için taban puanları ve başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiler

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4 yılık eşit ağırlık bölümler taban puanları ve kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları ile birlikte tercih robotu üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından eşit ağırlık bölümden sınava giren öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan eşit ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler, tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek. İşte, eşit ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler listesi

EŞİT AĞIRLIK (EA) PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Eşit Ağırlık puanı ile alan 4 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.

Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "EA" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm Eşit Ağırlık bölümler listelenecektir.

Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre Eşit Ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.

4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Galatasaray Ü.HukukÜcretsiz89-526.319
Koç Ü.HukukBurslu110-523.043
Ihsan Dogramaci Bilkent Ü.HukukBurslu125-521.012
Koç Ü.EkonomiBurslu171-514.981
Koç Ü.IsletmeBurslu237-510.67
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü.HukukBurslu398-501.192
Koç Ü.Uluslararasi IliskilerBurslu461-498.492
Bogaziçi Ü.IsletmeÜcretsiz542-494.835
Yeditepe Ü.HukukBurslu595-493.108
Bogaziçi Ü.IktisatÜcretsiz749-488.2

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS birincilerini il bazında açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini il bazında duyurdu. Yaptığı paylaşımda Aygün, "YKS Birincilerimizin İlleri, TYT birincileri: 5 aday; Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

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