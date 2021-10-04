4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları burada! İşte Hayvanları Koruma Günü sözleri
Hayvanları Koruma Günü her yıl 4 Ekim tarihinde kutlanıyor. Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. İşte sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları
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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları yoğun ilgi görüyor. Hayvan haklarına dikkat çekilen bu önemli gün dünya genelinde kutlanıyor. Dünya Hayvan Günü’nün misyonu, dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek için hayvanların statüsünü yükseltmektir. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.
Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.
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Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.