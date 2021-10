4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları burada! İşte Hayvanları Koruma Günü sözleri

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.



Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.



Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.



Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.



Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.