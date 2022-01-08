3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklama
Yeni yılın başlaması ile birlikte, uzun bir zamandır kamuoyunun gündeminde olan 3600 ek gösterge konusu yeniden gündem oldu. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri başta olmak üzere pek çok farklı branştan devlet memuru, söz konusu düzenlemenin ne zaman çıkacağını merakla araştırıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergenin 6 ay içinde Meclis'e getirileceğini söyledi. Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeyi bu yıl içinde bitirmiş oluruz." ifadelerini kullanıyor. İşte, 3600 ek göstergede son durum...
3600 ek göstergenin çalışmaları tamamlandığı zaman Meclis’e sunulacak. Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.
3600 ek göstergenin çalışmaları tamamlandığı zaman Meclis’e sunulacak. Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.
EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Tüm memurlar ve emeklileri bu haktan yararlanacak mı? sorusuna Noyan Doğan'ın yanıtı şu şekilde:
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.
Hayır; 3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum.