Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 10:09 , 31 Mayıs 2020 - 10:09

31 Mayıs’ta marketler ve bakkallar açık mı? Bugün A101, BİM, Şok açık olacak mı?

Marketlerin bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanan kısıtlama ile ilgili genelge yayınladı. Bu genelgeye göre cumartesi günü marketler ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdiler. Bugün ise kapalı olacaklar. İşte detaylar…