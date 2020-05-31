31 Mayıs’ta marketler ve bakkallar açık mı? Bugün A101, BİM, Şok açık olacak mı?
Marketlerin bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanan kısıtlama ile ilgili genelge yayınladı. Bu genelgeye göre cumartesi günü marketler ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdiler. Bugün ise kapalı olacaklar. İşte detaylar…
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31 Mayıs’ta marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Bugün A101, BİM, Şok açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanan kısıtlamada açık olacak işletmeler belli oldu. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdiler. Peki bugün marketler açık mı?
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MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdiler. Bugün ise kapalı olacaklar. BİM, A101 ve ŞOK gibi marketler de dahil olmak üzere tüm marketler kısıtlamaya dahiller.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00 itibari ile sona erecek. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ise belirtilen kriterlere göre devam edecek.