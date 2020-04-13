31 ile giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu illerde sokağa çıkma yasağının kalmasının ardından bu kez de seyahat yasağının ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte, '31 ile giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...