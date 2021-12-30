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Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 11:07 | 

31 Aralık’ta eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında nöbetçi eczaneler listesi

31 Aralık’ta eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşına az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Nöbetçi eczanelerin listesi güncel olarak yayımlanıyor. Peki, 31 Aralık’ta eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak nöbetçi eczaneler listesi

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31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
231 ARALIK’TA VE YILBAŞINDA ECZAENELER AÇIK MI

31 ARALIK’TA VE YILBAŞINDA ECZAENELER AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 Ocak yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ-TIKLAYINIZ

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