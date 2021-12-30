31 Aralık’ta eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında nöbetçi eczaneler listesi

31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.