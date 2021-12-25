31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2022 takvimi
Yılbaşı tatili heyecanı günler öncesinden başladı. Her yıl farklı tarihlerde kutlanan yılbaşı gecesi yani 31 Aralık günü, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı planları için tatil takvimini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2022 takvimi...
2022'nin ilk günü olan 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak her sene yılbaşı tatili oluyor, bu yıl tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek.
1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
GEÇTİĞİMİZ YIL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI
Geçtiğimiz sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulunduruldu.