30. Dönem POMEM sınavı ek aday başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet'te | POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu?

POMEM EK ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmış olup; 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00 - 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00 tarihleri arasında sınav ücreti yatırma işlemleri tamamlanmıştır.



Belirlenen tarihler arasında sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların yerine sırası gelen diğer adaylara sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınmıştır.