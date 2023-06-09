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30. Dönem POMEM sınavı ek aday başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet'te | POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#POMEM Sınav Tarihi#30. Dönem Pomem Ek Aday Sonuçları#E-Devlet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 22:26

POMEM sınavı ek aday ön başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak öğrenci alımı için 30 Mayıs- 8 Haziran 2023 Perşembe günü gerçekleşen POMEM sınav ücreti yatırma işleminin ardından, sırası gelen diğer adaylara, sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı sağlandı. Adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini belirlenen tarihe kadar yatıracak POMEM sınavları aşamasına geçebilecek. Peki, 30. Dönem POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu? İşte, POMEM ek aday ön başvuru sonuçları ve sınav tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/630. Dönem POMEM sınavı ek aday başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlette | POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu

30. Dönem POMEM sınavları ne zaman sorusu, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen açıklama ile gündeme geldi. Yapılan açıklamada, "30. Dönem POMEM giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde, sınav ücretini yatırmayan adayların yerine sırası gelen diğer adaylara, sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınmıştır." ifadeleri yer aldı. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İşte, POMEM sınavları ve ek aday belirleme ön başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar.

2/6POMEM EK ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

POMEM EK ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmış olup; 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00 - 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00 tarihleri arasında sınav ücreti yatırma işlemleri tamamlanmıştır.

Belirlenen tarihler arasında sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların yerine sırası gelen diğer adaylara sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınmıştır.

3/630. Dönem POMEM sınavı ek aday başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlette | POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu

Bu duyuru ile 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

POMEM EK ADAY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/6POMEM EK ADAY SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK

POMEM EK ADAY SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 09.00’dan 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “30. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırmaları halinde sınav aşamalarına katılmaya hak kazanacaktır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

5/6POMEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

POMEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.

Sınav tarihlerini adaylar e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

6/6POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

POMEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30. POMEM sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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