30. Dönem POMEM sınavı ek aday başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet'te | POMEM giriş sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu?

30. Dönem POMEM sınavları ne zaman sorusu, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen açıklama ile gündeme geldi. Yapılan açıklamada, "30. Dönem POMEM giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde, sınav ücretini yatırmayan adayların yerine sırası gelen diğer adaylara, sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınmıştır." ifadeleri yer aldı. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İşte, POMEM sınavları ve ek aday belirleme ön başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar.