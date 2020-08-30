30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri burada! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk’ün sözleri ve mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları yoğun ilgi görüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri merak ediliyor. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümü bugün gerçekleşiyor. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan bu önemli günde vatandaşlar birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. İşte en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal Atatürk)

