30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri burada! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk’ün sözleri ve mesajları
30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları araştırılıyor. Tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından Kurtuluş Savaşı sonunda zafer kazanıldı. İşte en güzel, resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları yoğun ilgi görüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri merak ediliyor. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümü bugün gerçekleşiyor. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan bu önemli günde vatandaşlar birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. İşte en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal Atatürk)
2
Abone Ol
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal Atatürk) Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk
3
Abone Ol
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...
4
Abone Ol
Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.