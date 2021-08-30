Gündem Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 09:19 | 30 Ağustos 2021 - 09:19

30 Ağustos noterler açık mı? Bugün noterler çalışıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi günü noterler çalışıyor mu sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla alım ve satım işlemleri bulunan kişilerin gündeminde yer alıyor. Nöbetçi noter hizmetine başlayan noterlerin 30 Ağustos'ta açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak eden birçok kişi, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler