30 Ağustos noterler açık mı? Bugün noterler çalışıyor mu?
30 Ağustos Pazartesi günü noterler çalışıyor mu sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla alım ve satım işlemleri bulunan kişilerin gündeminde yer alıyor. Nöbetçi noter hizmetine başlayan noterlerin 30 Ağustos'ta açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak eden birçok kişi, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
30 Ağustos'ta noterler açık mı sorusu cevap buldu. Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde açık olmayacak. Bir süre ara verildikten sonra yeniden başlayan nöbetçi noterlik sistemine ise cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün olabilecek. İşte, noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar için sonraki günün nöbetçi noter sorgulama ekranı
NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?
Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin pazartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem salı günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ NOTERLİK SİSTEMİ YENİDEN BAŞLADI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına 1 Ağustos itibarıyla yeniden başlandı.
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, bu hafta sonu itibarıyla yeniden açıldı. Haftasonları ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek.
Hafta sonları 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanıyor.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.