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3 Mart Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar AÇIKLANDI

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Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından belli oldu. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 20.365.616,19 TL devretti. Süper Loto ikramiye ve bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com ile ikramiye bilgileri öğrenilecek. İşte, 3 Mart Süper Loto sonuçları ile ilgili bilgiler.

1/33 Mart Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar AÇIKLANDI

3 Mart Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto canlı çekilişinin hemen ardından ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Bu akşam ikramiye devretti. Aşağıdaki ekran üzerinden Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, ikramiye bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/33 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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