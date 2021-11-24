3. doz aşı kimlere ve ne zaman yapılmalı? İşte koronavirüs aşılama çalışmalarında son durum
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 602 bin 103 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,37 olarak belirlendi. Öte yandan 3. doz aşılama çalışmaları da başladı. Peki, 3. doz aşı kimlere ve ne zaman yapılmalı?
Bilimsel çalışmalar, BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçtikten sonra koruyuculuğunun azaldığını söylüyor. Dünyada pek çok ülkeden sonra Türkiye'de de geçtiğimiz hafta BioNTech olan ve üzerinden 6 ay geçen 18 yaş üstü herkese hatırlatma dozu tanımlandı. İşte, 3. doz aşılama çalışmalarında son durum...
Ülkemizde de 3 Kasım’da risk gruplarına hatırlama dozu hakkı tanımlandı. Önce 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerle çalışanlara tanımlanan üçüncü hatırlatma dozu hakkı, 10 Kasım’da ise 2 doz BioNTech aşısı olup 6 ayı dolan 18 yaş üzeri herkese açıldı.