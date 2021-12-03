 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri burada! En yeni, anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun



Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.



Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun



Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.



Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.



