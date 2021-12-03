3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri burada! En yeni, anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dünya Engelliler Günü için her sene 3 Aralık tarihinde günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor. Bu sene 3 Aralık Cuma gününe denk geldi. Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmişti. Vatandaşlar bu önemli gün ile ilgili mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. İşte günün anlam ve önemine uygun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajlar
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları araştırılıyor. Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları için seçenekler...
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.
Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.
Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.
Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.
Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.
Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.