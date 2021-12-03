3 Aralık Dünya Engelliler Günü ne zaman kabul edildi? Dünya Engelliler Günü tarihi
Dünya Engelliler Günü için bugün etkinlikler düzenleniyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve önemi araştırılan konular arasında bulunuyor. Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte Dünya Engelliler Günü tarihi hakkında bilgiler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve önemi gündemde yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Engelliler Günü için 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü etkinlikler düzenleniyor. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi amaçlanıyor.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Engelli bireylerin aslında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduklarının tüm toplum tarafından bilinir olması için uğraşılıyor.
Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.