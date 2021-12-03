3 Aralık Dünya Engelliler Günü ne zaman kabul edildi? Dünya Engelliler Günü tarihi

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Engelli bireylerin aslında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduklarının tüm toplum tarafından bilinir olması için uğraşılıyor.