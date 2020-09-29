29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ bilet sorgulama ve sonuç ekranı Millipiyangoonline'da
29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Eylül ayının son Milli Piyango çekilişi Millipiyangoonline üzerinden canlı olarak gerçekleşti. Milli Piyango sonuçları her çekilişte olduğu gibi Millipiyangoonline ekranından takip edildi. Çekiliş sonuçları ve sorgulamaları çekilişin ardından erişime açıldı. Gözler şimdi ikramiye kazandıran şanslı numaralarda. İşte, 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama sayfası.
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Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşmeye devam eden geleneksel oyun Milli Piyango'da bir çekiliş daha günü daha geldi çattı. 2020 eylül ayının son Milli Piyango çekilişi bugün online sistem üzerinden gerçekleşti. 29 Eylül Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 600228 oldu.
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 600228 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
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29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başladı ve17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekildi.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.