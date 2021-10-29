29 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 20 Milyon TL!
Şans oyunu tutkunları 29 Ekim Milli Piyango çekilişi sonuçlarını merak ediyor. Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinin 2021 Ekim ayında son çekilişi bugün yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste millipiyangoonline ekranından paylaşılacak. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şans oyunu sevenlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango'da bugün çekiliş heyecanı var. Ekim ayının son Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. 29 Ekim çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com'dan erişime açılacak.
2
29 Ekim çekilişinde 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazandıran rakamları bugün netlik kazanacak.
29 Ekim Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30'da yapılacak.
Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon TL olarak açıklandı.
3
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.