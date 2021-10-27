28 Ekim’de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim’de okullar tatil mi? İşte yanıtı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milli bayram olarak kutlanan bu önemli günde günün anlam ve önemine uygun etkinlikler yurt genelinde düzenleniyor. Okullarda da çeşitli etkinlikler yapılıyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.