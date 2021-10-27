28 Ekim’de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim’de okullar tatil mi? İşte yanıtı
28 Ekim ve 29 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 98’nci yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Peki, 28 Ekim’de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim’de okullar tatil mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milli bayram olarak kutlanan bu önemli günde günün anlam ve önemine uygun etkinlikler yurt genelinde düzenleniyor. Okullarda da çeşitli etkinlikler yapılıyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.
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28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2021 günü mesai yarım gün olacak.
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29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak.