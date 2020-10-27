MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve giriş ekranı
GeriGündem 28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve giriş ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 10:15 | 

28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve giriş ekranı

28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders yapılıp yapılmayacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl coşku ile karşılanan milli bir bayramdır. Her yıl 29 Ekim’de resmi tatil olur. TRT EBA TV üzerinden canlı derslere katılan öğrenciler online eğitimin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı derslerin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe günü kutlanacak. TRT EBA TV ders programı içerisinde 29 Ekim günü saat 09:00’da özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor. İşte TRT EBA TV ders programı ve giriş ekranları

2EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

3EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4EBA LİSE DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi