28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve giriş ekranı
28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı ders yapılıp yapılmayacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl coşku ile karşılanan milli bir bayramdır. Her yıl 29 Ekim’de resmi tatil olur. TRT EBA TV üzerinden canlı derslere katılan öğrenciler online eğitimin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı
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EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de canlı derslerin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe günü kutlanacak. TRT EBA TV ders programı içerisinde 29 Ekim günü saat 09:00’da özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor. İşte TRT EBA TV ders programı ve giriş ekranları