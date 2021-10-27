28 Ekim ve 29 Ekim’ de kargolar çalışıyor mu? Kargolar açık mı? İşte detaylar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Milli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim 2021 yılında cuma gününe denk geliyor. Yurdun dört bir yanında kutlamaların yapılacağı bu önemli gün resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim ve 29 Ekim’ de kargolar çalışıyor mu, açık mı?
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28 Ekim ve 29 Ekim’de kargoların açık olup olmadı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi. İşte detaylar
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28 EKİM VE 29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi. 28 Ekim’de ise kargo firmaları çalışmalarına devam ediyorlar.
Yurtiçi Kargo: 29 Ekim Cuma günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
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MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cuma günü kapalı olması bekleniyor.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.