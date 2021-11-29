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HaberlerGündem Haberleri28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son gelişmeler
GeriGündem 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son gelişmeler
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Gündem
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 10:28 | 

28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son gelişmeler

28. Dönem POMEM başvurularına ilişkin detaylar ilgili kişilerce araştırılıyor. POMEM başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının adayların erişimine ne zaman açılacağı merak edilirken, bu kapsamdaki araştırmalar da yeni yıl öncesi hız kazandı. Peki, 28. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alımlar için nefesler tutuldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda alım yapılacak POMEM'lerde başvuru takvimine ilişkin detaylar bekleniyor. İşte, polis alımında son gelişmeler...
2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

28. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28. Dönem başvurularının önüzmüdeki ay başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3POMEMDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR

POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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