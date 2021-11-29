28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son gelişmeler
28. Dönem POMEM başvurularına ilişkin detaylar ilgili kişilerce araştırılıyor. POMEM başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının adayların erişimine ne zaman açılacağı merak edilirken, bu kapsamdaki araştırmalar da yeni yıl öncesi hız kazandı. Peki, 28. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alımlar için nefesler tutuldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda alım yapılacak POMEM'lerde başvuru takvimine ilişkin detaylar bekleniyor. İşte, polis alımında son gelişmeler...
POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.