24 Mayıs güncel corona tablosu ve son durum açıklandı | Koronavirüs salgınında dünya geneli ve Türkiye son vaka/ölüm sayısı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bine yaklaşırken, iyileşen sayısı ise 2 milyon 126 bini geçti. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 633 bine ulaşırken, can kaybı 97 bin 169, iyileşen sayısı ise 385 bin oldu. İspanya'da toplam vaka sayısı 281 bin 904'e çıkarken, dün 27 bin 940 olarak açıklanan can kaybı, daha önceki başka ölümlerin Kovid-19 ile bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi. Brezilya'daki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e, can kaybı ise 1188 artışla 20 bin 47'ye yükseldi. Rusya'da ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 326 bin 448'e, can kaybı 3 bin 249'a ulaştı. İyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825 oldu. Öte yandan ülkemizde de 24 Mayıs 2020 tarihine ait en güncel corona salgını tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, 24 Mayıs güncel corona tablosu ve koronavirüs salgınında dünya geneli son vaka ve ölüm sayısı...
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Corona virüsü salgınında ölümler yaşanmaya devam ediyor. Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 200'ü geçti. Son olarak ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar da netleşti. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, yapılan test sayısı ve ölüm rakamları ile iylişen hasta sayısı açıklandı. Bu bilgilerin belli olması ile birlikte 24 Mayıs 2020 güncel cornavirüs tablosu merak konusu oldu. İşte, aylardır süren koronavirüs salgınında en son durum...
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24 MAYIS GÜNCEL CORONA TABLOSU
Türkiye'de 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu. Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı ise 118 bin 694'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.
Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 118 bin 694 oldu.
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SAĞLIK BAKANI'NDAN SON AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.
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5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ENFEKTE OLDU
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 344 bin 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 248 bin 366 kişi iyileşti.
Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e ulaştı.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 666 bin 828 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 98 bin 683 kişi öldü.
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ABD'DE SON DURUM
ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.
ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.
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HOLLANDA'DA TEDBİRLER GEVŞETİLİYOR
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 13 artarak 11 bin 672'ye ulaştı.
Vaka sayısının 172 artışla 45 bin 236'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 5 bin 822'ye yükseldi.
Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.
Hükümet, 6 Mayıs'ta açıkladığı ikinci aşamadan itibaren gevşetilecek tedbirlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldığını bildirmişti.
Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak restoran, kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak. Teraslarda sayı sınırlaması da olmayacak.
İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelme yasağı sona erecek.
Ortaöğretim kurumları da 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla 2 Haziran'da açılacak.
İkinci aşamadan itibaren yolcuların maske takma mecburiyeti bulunan toplu taşıma araçlarında bu kurala uymayan 13 yaş üstündekilere 95 avro ceza kesilecek.
26 bölgede deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret uygulaması ise 26 Mayıs'ta daha fazla bölgede uygulanacak.
Ülke genelinde ziyaret kısıtlamasının 15 Haziran'da tamamen sona ermesi bekleniyor.
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İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.
İran'ın 31 eyaletinin birçoğunda vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 105 bin 801'e ulaştığını kaydetti.
Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 800 bin 519 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.
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RUSYA'DA SON DURUM NE?
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 599 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 344 bin 481’e ulaştı.
1 Mayıs’tan bu yana en düşük günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, ölü sayısı 153 artarak 3 bin 541’e, iyileşen sayısı 5 bin 363 artarak 113 bin 299’a çıktı.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya düştüğü açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,9’unda semptom görülmediği ifade edildi.
Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 516 artarak 163 bin 913’e, ölü sayısı 59 artarak 1993’e çıktı.
Şehirde toplam 49 bin 840 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.
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ÇİN'DE ÜÇ YENİ VAKA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.Açıklamada, yurt içi kaynaklı bir vakanın kuzeydoğu bölgesindeki Jilin eyaletinde tespit edildiği kaydedildi.Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, 380 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 974’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamı yitirmişti.