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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 09:57 | 

24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, neden 24 Kasım Öğretmenler Günü?

Her sene coşkuyla karşılanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl da öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanla beklediği günler arasında yer alıyor. Öğrenciler, emekleri büyük olan öğretmenlerine günü anlam ve önemini yansıtan hediyeler, sözler ve resimlerle sevgilerini ifade ediyorlar. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı? Neden 24 Kasım Öğretmenler Günü? İşte tarihteki ilk Öğretmenler Günü mesajı...

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Öğretmenler Günü ülkelere göre farklı tarihlerde kutlanıyor. Ülkemizde ise Cumhuriyet'imizin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı, neden 24 Kasım Öğretmenler Günü? İşte Kenan Evren tarafından yayımlanan ilk Öğretmenler Günü mesajı...
224 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.
3Neden 24 Kasım Öğretmenler Günü

Neden 24 Kasım Öğretmenler Günü?

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
4İlk Öğretmenler Günü Mesajı

İlk Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım'ı Öğretmenler Günü ilan eden dönemin Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk 24 Kasım kutlama mesajında öğretmenlere şöyle seslendi:

"Sevgili Öğretmenler,

24 Kasımlar sadece Öğretmenler Günü olarak anılmasın, bu gün aynı zamanda en büyük öğretmen Atatürk'ün ideallerinin gerçekleşmesi günü de olsun. Ayrıca bu gün; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yarının Türk çocuklarının Atatürk'ün özlediği şekilde yetiştirildiklerinin de ant günü olsun. Bu vesile ile hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diler, sevgiler sunarım."
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