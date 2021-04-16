23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının üç gün olması gündeme geldi!
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı, milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Remi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile birleştirilecek üç gün olacağı gündeme geldi. Diğer yandan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda iki hafta boyunca kısmi kısıtlama uygulanacağı, vaka sayılarında düşüş olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini bildirmişti. Yaklaşan 23 Nisan öncesi gözler şimdi İçişleri Bakanlığı'nda. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında ayrıntılar.
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Sokağa çıkma yasağı uygulaması, koronavirüs vaka sayılarını düşürmeye yönelik ülke genelinde kararlılık ile sürdürülüyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasak devam ederken, 23 Nisan'da kısıtlamanın üç gün olabileceği bazı dijital platformlarında iddia edildi. Geçtiğimiz sene hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Bu sene 23 Nisan için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Nihai kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor.
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23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hükümet, yeni alınan korona önlemlerinin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi bekleniyor. Daha sert önlemlere ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler gündeme gelecek.
Kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
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Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.