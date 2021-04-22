Yarın bankalar açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer? Bankaların 23 Nisan mesaisi...
Bankaların cuma günü mesaisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan'da (yarın) bankalar açık mı? Tatil günleri EFT ne zaman hesaba geçer?
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Vatandaşlar 23 Nisan'da hangi kurumların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bunların başında ise eft, havale gibi işlemlerin yapıldığı bankalar geliyor. Peki 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? İşte bankaların 23 Nisan'daki durumu...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günlerimizden biri. Resmi tatilden dolayı 23 Nisan cuma günü bankalar kapalı olacak.
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23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI?
23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi ertesi günü için geçerli oluyor. Yani 23 Nisan'da yapılan EFT 24 Nisan'da hesaplara aktarılıyor.