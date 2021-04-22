Gündem Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 16:31 | 22 Nisan 2021 - 16:31

Yarın bankalar açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer? Bankaların 23 Nisan mesaisi...

Bankaların cuma günü mesaisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan'da (yarın) bankalar açık mı? Tatil günleri EFT ne zaman hesaba geçer?