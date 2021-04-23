23 Nisan Borsa açık mı? Resmi tatillerde Borsa çalışır mı?

Borsa İstanbul bugün açık mı ve çalışıyor mu sorusu, yatırımlarına yön veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hisse senedi alım satım işlemlerini yapan ve yatırımları için Borsa İstanbul'u takip eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Borsa İstanbul bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler



BORSA BUGÜN AÇIK MI?



Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan Cuma günü kapalı olacak. Borsa, 26 Nisan Pazartes, günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.



BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?



Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.