22 Nisan yarım gün mü ve öğleden sonra tatil mi? Mevzuat detayı

22 Nisan yarım gün mü hususunda pek çok kişinin araştırması devam ediyor. İnternet üzerinden araştırmalarını yapan pek çok kişi, 22 Nisan yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre devam ettikleri mesailerine yön verecek. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?



22 Nisan yarım gün mü sorusu çalışma hayatına devam eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde araştırılmaya başlanan 22 Nisan yarım gün mü hususu mesailere yön verecek. İşte, 22 Nisan yarım gün mü sorusunun cevabı ve o konuda merak edilen bazı hususlar