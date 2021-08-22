Gündem Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 21:03 | 22 Ağustos 2021 - 21:05

22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum açıklandı! İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı

22 Ağustos corona virüs tablosu takip ediliyor. Vaka sayısı, hasta sayısı ve ölüm oranları, Sağlık Bakanlığınca, günlük koronavirüs Türkiye tablosu 22 Ağustos verileri bu akşam belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Peki, 22 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, Türkiye coronavirüs tablosunda son durum gelişmeleri...