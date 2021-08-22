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Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 21:03 | 

22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum açıklandı! İşte günlük corona virüs (kovid-19) vaka, hasta ve iyileşen sayısı

22 Ağustos corona virüs tablosu takip ediliyor. Vaka sayısı, hasta sayısı ve ölüm oranları, Sağlık Bakanlığınca, günlük koronavirüs Türkiye tablosu 22 Ağustos verileri bu akşam belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Peki, 22 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, Türkiye coronavirüs tablosunda son durum gelişmeleri...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

222 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU

22 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU!

Sağlık Bakanlığı, 22 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

3HAFTA SONU VAKA SAYILARI DÜŞMEDİ

HAFTA SONU VAKA SAYILARI DÜŞMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka saylarına dikkat çekerek, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" ifadelerini kullandı.

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