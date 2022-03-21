21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bugün kar tatili oldu mu? İşte son açıklamalar

21 Mart Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul ve pek çok ilde devam eden kar yağışı dolayısıyla 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Kar tatili haberi gelen iller arasında Bolu, Düzce ve Kars da bulunuyor.
Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
İstanbul Valiliği, yağışın azalması nedeniyle, 21 Mart Pazartesi günü için herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun Kar Yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.
Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.
Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valisi, 'Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 günü il genelinde:
Resmi/özel;Okul öncesi,ilk ve orta okullarda, liselerde,Rehabilitasyon,Halk Eğt.Merkezl. de eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine,
Engelli/hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,Karar verilmiştir.' açıklamasını yaptı.