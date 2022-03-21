21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bugün kar tatili oldu mu? İşte son açıklamalar

21 MART PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.



Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.



İstanbul Valiliği, yağışın azalması nedeniyle, 21 Mart Pazartesi günü için herhangi bir açıklamada bulunmadı.