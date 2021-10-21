21 Ekim Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı: Büyük ikramiye devretti... Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 21 Ekim tarihli Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini ararken kazandıran şanslı numaralar erişime açıldı. Merak dolu çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Süper Loto sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ilan edildi. Çekiliş her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.