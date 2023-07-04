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2023 AÖF sınavı online mı olacak? Anadolu Üniversitesi sınav takvimi ve yaz okulu kayıt detayları

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Sınavı#AÖF Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:23

AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak sorusu, kayıtların 3 Temmuz'da başlamasının ardından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yaz döneminde düzenlenen AÖF yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunuyor. AÖF güz ve bahar döneminin sonlanmasıyla birlikte, AÖF yaz okulu kayıt ve sınav takvimi açıklandı. AÖF sınavları online mı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları tarihi

1/42023 AÖF sınavı online mı olacak Anadolu Üniversitesi sınav takvimi ve yaz okulu kayıt detayları

2022-2023 AÖF yaz okulu kayıtları ve sınav tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre 7 haftalık AÖF yaz okulu temmuzda başlayacak. AÖF yaz okulu programının ardından sınavlar gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...

2/42023 AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ

2023 AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

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3/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aof-yaz-okulu-kayit-ekrani-2023-aof-kayitlari-ne-zaman-nasil-yapilir-aof-yaz-okulu-kayit-ucreti-ne-kadar-42292952

 

4/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

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