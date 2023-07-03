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AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Kayıt#AÖF Yaz Okulu Sınavları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 15:01

AÖF yaz okulu kayıtları bugün başladı. AÖF yaz okulu kayıtları belirlenen bankalara yatırılacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz ve bahar dönemlerinin sona ermesiyle birlikte AÖF yaz okulu kayıt ve sınav takvimi açıklandı. Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları başladı. Kayıt onayı verilen dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

1/5AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır

Temmuz ayı ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları güncel tarihleri sınava katılacak olan adaylar tarafından araştırıyor. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve kayıt bedelini ödeyen adaylar AÖF yaz okulu sınavlarına giriş yapacak. Yaz okulunda adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek. AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirlenen süre içerisinde yaz okulu ücretini ödemeyen adaylar, yaz okulu hakkını kaybedecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, son kayıt hangi gün? AÖF sınavları online mı olacak? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı...

2/5AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başladı.  2022-2023 Yaz okulu kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30’a kadar yatırılabilecek. Yaz okulu ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık ödeme yöntemiyle yapılabilir. AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar kayıt bedelini 7 Temmuz saat 22:30'a kadar ödemek durumundadır.

3/5AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir.

Kayıt onayı verilen dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödemesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir. Ödemeler Kurum ödemelerinden veya ATM’lerden yapılmalıdır. EFT/Havale yapılmamalıdır. Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.

Zaruri durumlarda birim çalışanı öğrencinin “Yaz Okulu Ders Seçim Onayı”nı kaldırabilir. Bunun için öğrencinin, ders seçimini tamamlamış, ödemesi gereken ücret bankaya bildirilmiş ancak bu ücreti ödememiş olması gerekir. Bu işlem için “Örgün Öğrenci Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını Kaldır” programı kullanılacaktır.

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından ve Devlet Burslusu öğrencilerden “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir.

4/5AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos’ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavları not ortalamasının %100’ünü oluşturacak. Yaz okulunda ders geçme notu, bahar ve güz döneminde olduğu gibi 35 olacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aol-3-donem-sinav-tarihleri-2023-acik-lise-aol-3-donem-sinavlari-ne-zaman-online-mi-olacak-42292181

5/5AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır
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