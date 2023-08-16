2023-2024 Açık lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi yapılacak? Bakan Tekin'den kritik sınav açıklaması!

“AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERİ ZORLAŞTIRACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında açık liselere ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptı. Tekin açıklamasında “ Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Tekin açıklamasının devamında ise Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız” dedi.