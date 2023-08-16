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2023-2024 Açık lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi yapılacak? Bakan Tekin'den kritik sınav açıklaması!

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#AÖL Sınavları Yüz Yüze Mi#2023-2024#Açık Lise
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 12:40

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Açık liselerde eğitim alan öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek. Öğrenciler ise mezuniyet hakkı elde edebilmek için sınavlarda gerekli krediyi toplamaya çalışacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Açık Lise sınavlarına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Açık liseye geçişlerin zorlaşacağını ifade eden Tekin, sınavlarla ilgili düzenlemeler yapılacağını vurguladı. Son olarak geçtiğimiz eğitim yılında AÖL sınavları online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmişti. Peki 2023-2024 AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

1/42023-2024 Açık lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi yapılacak Bakan Tekinden kritik sınav açıklaması



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında açık liseye geçişlerin yaygınlaştığına dikkat çeken Tekin, bu konuyla ilgili tedbirler alınacağını belirtti. Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık lise sınavlarının elektronik ortamda yapıldığını hatırlatan Bakan Tekin, düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Zorunlu haller dışında örgün eğitimdeki çocukların açık liseye kayıt yaptırmalarını istemediklerine vurgu yapan Tekin, nakil süreçlerinin zorlaştırılacağını belirtti. Yapılan son açıklamaların ardından gözler AÖL sınavlarına çevrildi. Açıktan eğitim alan öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını tartışıyor. Peki AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? İşte, Bakan Tekin’in yaptığı kritik açıklama…

2/42023 2024 AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK

2023 2024 AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında “ Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık Lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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3/42023-2024 Açık lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi yapılacak Bakan Tekinden kritik sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan sınav uygulama takviminde Açıköğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı sınavlarının Aralık ayında uygulanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

4/4“AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERİ ZORLAŞTIRACAĞIZ”

“AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERİ ZORLAŞTIRACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında açık liselere ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptı. Tekin açıklamasında “ Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Tekin açıklamasının devamında ise Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız” dedi.

 

 

 

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#AÖL Sınavları Yüz Yüze Mi#2023-2024#Açık Lise

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