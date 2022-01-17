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2022'de cemreler ne zaman düşer? İşte 1. cemrenin düşüş tarihi

#Cemre#Cemre Düşmesi

Şubat ayının gelmesine kısa bir süre kala, İlkbahar'ın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu olmaya başladı. Vatandaşların tarihsel olarak yüzyıllardır düşmesiyle birlikte havaları ısındırdığına inandığı cemre, geçmişte olduğu gibi bu yılda ilk olarak şubat ayında düşecek. Peki, 2022'de ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

1/32022de cemreler ne zaman düşer İşte 1. cemrenin düşüş tarihi

Düşmeye başlamasıyla birlikte havaların ısınacağı, soğuk günlerin biteceği cemre, bugünlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cemre'nin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. İşte, 2022 cemre düşme tarihleri...

2/32022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/3CEMRE HAKKINDA BİLGİ

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

 

 

 

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#Cemre#Cemre Düşmesi